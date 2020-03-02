Güngören'de silahlı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de silahlı kavga anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Güngören'de silahlı kavga anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Güngören'de aralarında husumet bulunan kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Güngören'de aralarında husumet bulunan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tozkoparan Mahallesi Cevat Açıkalın Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Samet T. ile Orkun Ü. henüz bilinmeyen bir sebepten dün akşam saatlerinde kavga etti. Kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Bugün akşam 19.30 sıralarında karşılaşan ikili ve yanlarındaki arkadaşları, tekrar kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Orkun Ü. belinden çıkardığı silahla Samet T.'ye ateş açtı.

YERDEKİ YARALIYA VURMAYA DEVAM ETTİ

Silahlı kavgada Samet T. bacağından yaralanırken, Orkun Ü. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, yerde yatan yaralıya vurmaya devam etti. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir grubun marketin içinde kavga ederek dışarıya çıktığı, bu sırada Orkun Ü.'nün elinde silahla, Samet T.'ye doğru geldiği görülüyor. Silahın ateş alması sonucu yaralanan Samet T. yere düşüyor. Orkun Ü. olay yerinden kaçarken, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralıya yumruk ve tekme atmaya devam ediyor.

Güngören'de silahlı kavga anı güvenlik kamerasında

Tozkoparan, Güngören, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: DHA
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Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
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