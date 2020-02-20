GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRGANI BAŞKA İHBARA GİDEN POLİSLER YAKALADI - Son Dakika

Güngören'de lüks otomobilin içinde bulunan kişi silahlı saldırıya uğradı. Başka bir ihbara giden sivil polislerin önünde gerçekleşen olayda şüpheli yakalandı.

Olay, 17 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede otomobilinde oturan Osman Y.'ye aralarında tartışma olduğu öne sürülen Gökhan A.(29), tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurusıkıdan bozma silahla gerçekleştiği öğrenilen saldırıyı bu sırada başka bir ihbara giden sivil polis ekipler, gördü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

KARDEŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin üzerinden kurusıkıdan bozma olduğu anlaşılan silah ve 8 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan ağabey Cumali A.(43) da ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin içinde bulunan Osman Y., ise silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhan A. ve Cumali A. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Silahlı saldırının yapıldığı otomobil

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Saldırının gerçekleştiği cadde

-Muhabirin anonsu

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul