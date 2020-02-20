Güngören'de silahlı saldırganı başka ihbara giden polisler yakaladı - Son Dakika
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Güngören'de silahlı saldırganı başka ihbara giden polisler yakaladı

7 saat önce

GÜNGÖREN'de lüks otomobilin içinde bulunan kişi silahlı saldırıya uğradı.

Güngören'de silahlı saldırganı başka ihbara giden polisler yakaladı, System.String[]
GÜNGÖREN'de  lüks otomobilin içinde bulunan kişi silahlı saldırıya uğradı. Başka bir ihbara giden sivil polislerin önünde gerçekleşen olayda şüpheli yakalandı.

Olay, 17 Şubat Pazartesi akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede otomobilinde oturan Osman Y.'ye aralarında tartışma olduğu öne sürülen Gökhan A.(29), tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurusıkıdan bozma silahla gerçekleştiği öğrenilen saldırıyı, bu sırada başka bir ihbara giden sivil polis ekipleri  gördü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

KARDEŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Şüphelinin üzerinden kurusıkıdan bozma olduğu anlaşılan silah ve 8 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan ağabey Cumali A.(43) da ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin içinde bulunan Osman Y., ise silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhan A. ve Cumali A. adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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