Güngören'de silahlı saldırıda yaralandı; Hastaneye giderken kaza yaptı - Son Dakika
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Güngören'de silahlı saldırıda yaralandı; Hastaneye giderken kaza yaptı

07.04.2023 10:39
Güngören'de silahlı saldırıda yaralandı; Hastaneye giderken kaza yaptı

GÜNGÖREN'DE silahlı saldırıda yaralanan Temel Akbulut kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptı.

GÜNGÖREN'DE silahlı saldırıda yaralanan Temel Akbulut kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptı. Akbulut hayatını kaybederken polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

"GELDİĞİMDE ADAM ARACIN İÇİNDE YARALIYDI"

Park halindeki kamyonetin sahibi Hüseyin Çakmak, " Gece saatlerinde, 'aracına vurdular gel' dediler. Geldiğimde adam aracın içinde yaralıydı. Nereden geldiği belli değil sadece burada kaza yaptı" dedi. Mahalle sakini Samet Cansu ise, " Aracın içinden çıkartmaya çalıştık bilinci yerinde değildi. Ambulansı aradık polise haber verdik. Kan kaybetmişti aracın içi kan doluydu " diye konuştu.


Kaynak: DHA
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