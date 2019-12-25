Güngören'de sokakta ceset bulundu - Son Dakika

GÜNGÖREN'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu.

Olay, Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cesedin 46 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

- İstanbul