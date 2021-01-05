Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı

05.01.2021 12:27

Güngören'de spor arabasıyla caddelerde drift yapan ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören'de spor arabasıyla caddelerde drift yapan ve o anları sosyal medyadan paylaşan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye toplam 9 bin 870 TL ceza kesilirken, sürücü belgesi iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Güngören Genç Osman Caddesi üzerinde plakasız spor aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler araç sürücüsü Şakir Y.'yi gözaltına aldı.

Sürücü Şakir Y. hakkında "Tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 2 bin 81 TL, "Tehlike oluşturacak şekilde ve çevredekilerin rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" maddesinden 288 TL, "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişik" maddesinden bin 228 TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer yasak veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 TL, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift" maddesinden 6 bin 141 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 870 TL idari para ceza uygulandı. Ekipler aracın eksiklerin giderilmesi için 7 gün izin belgesi düzenlendi.

Sürücü Şakir Y. aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi ise iptal edildi. Sürücü Şakir Y, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

-İHA-

Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı
Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı
Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı
Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı

Trafik Denetleme, Türk Lirası, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti
Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı         
12:47
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı         
12:17
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor         
11:57
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:11:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören'de spor arabasıyla drift yapan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei