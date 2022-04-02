GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

02.04.2022 12:34

GÜNGÖREN'de spor salonundan iki ayrı hırsızlık gerçekleştiren ve toplamda 58 bin lira çalan hırsız, toplu taşımayla evine giderken kullandığı İstanbulkart bilgileriyle kimliği tespit edilip yakalandı.

GÜNGÖREN'de spor salonundan iki ayrı hırsızlık gerçekleştiren ve toplamda 58 bin lira çalan hırsız, toplu taşımayla evine giderken kullandığı İstanbulkart bilgileriyle kimliği tespit edilip yakalandı.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda 7 ve 12 Mart tarihlerinde iki hırsızlık olayında M.C.B. ve B.Ş. isimli kişilere ait toplamda 1465 dolar, 600 euro ve 26 bin 850 TL para çalındı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından spor salonundaki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

SPOR SALONUNA KAYITLI DEĞİL

Görüntüleri izleyen ekipler işyeri girişindeki personel kapısından giren şüphelinin, hızlı bir şekilde soyunma odasına girdiği belirledi. Bir süre sonra soyunma odasından çıkarak işyerinden ayrılan şüphelinin, toplu taşıma aracı kullanarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kullanmış olduğu İstanbulkart bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen Y.C. isimli şüphelinin, spor salonuna kaydı olmadığı anlaşıldı. Şüpheli şahıs 28 Mart tarihinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.C.'ye yönelik yapılan sorgulamada 2 ayrı hırsızlık suçunu kendisinin işlediğini itiraf etti. Çalınan paralar şüpheliden temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan Y.C.'ye sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulandı.

GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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