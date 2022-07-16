İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

16.07.2022 19:59

? GÜNGÖREN'de eczane önünde unutulan şüpheli paket paniğe neden oldu.

? GÜNGÖREN'de eczane önünde unutulan şüpheli paket paniğe neden oldu. Sokak trafiğe kapatılıp geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi olay yerine geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Eczane önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli paketin bulunduğu sokak, ekipler tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi sokağa geldi. Yapılan incelemenin ardından valiz sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ - Son Dakika
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