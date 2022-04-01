Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA

01.04.2022 12:15

Gelen son dakika haberlerine göre 3 kişi yaralandı, kimse kimseden şikayetçi olmadıVedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de 2 grup arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

3 kişi yaralandı, kimse kimseden şikayetçi olmadı

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de 2 grup arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, daha önce ortak olan iki kişi alacak verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: GÜNGÖREN'DE TABURELİ, BIÇAKLI VE SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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