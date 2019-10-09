Son Dakika Haberleri: Güngören'de tahliye kararı verilen abdi ipekçi ilkokulu'nda taşınma başladı
Son Dakika Güncel Güngören'de tahliye kararı verilen abdi ipekçi ilkokulu'nda taşınma başladı

Güngören'de tahliye kararı verilen abdi ipekçi ilkokulu'nda taşınma başladı

1 saat önce

TAHLİYE kararı verilen Güngören'deki Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

Güngören'de tahliye kararı verilen abdi ipekçi ilkokulu'nda taşınma başladı, System.String[]
TAHLİYE kararı verilen Güngören'deki Abdi İpekçi İlkokulundaki masa, sıra ve yazı tahtaları, öğrencilerin yeni eğitim görecekleri okullara taşınmaya başlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıklamıştı. Bu okullardan biri olan Haznedar Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi İlkokulu'nda eğitim dün saat 17.45 itibariyle sona erdi.  Okulda eğitim gören 1520 öğrencinin ise Güngören'de bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu ve Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde  pazartesi günü eğitime başlayacağı öğrenildi. Bugün ise sabah saatlerinde Abdi İpekçi İlkokulunda iki bloktaki 25 derslikte bulunan sıra, masa ve yazı tahtaları görevliler eşliğinde kamyonlara yüklenerek öğrencilerin eğitim göreceği okullara götürüldü.


- İstanbul
İstanbul, Güngören, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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