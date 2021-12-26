GÜNGÖREN'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika

GÜNGÖREN'de caddeden sokağa dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle park halindeki iki araca çarptı, ardından da takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Esra Tığlı, 34 ZL 6545 plakalı otomobiliyle caddeden sokağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı, ardından da otomobiliyle takla attı. Kaza sonrası çevredekiler Esra Tığlı'nın yardımına koştu. Takla atan otomobilden çıkarılan kadın hafif yaralandı. Tığlı tedbir amacıyla olay yerine gelen ambulansa hastaneye götürüldü. Kazada park halinde bulunan 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.