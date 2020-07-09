Güngören'de taksideki  hırsızlık kamerada; hem çaldı hem selam verdi - Son Dakika

GÜNGÖREN'de taksiciden telefon çalan kişi dikkat çekmemek için selam vererek kayıplara karıştı.

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki olay geçtiğimiz gün meydana geldi.Taksi durağına gelen bir şoför, arkası dönük bir şekilde yemek yediği sırada aracına bir kişi yanaştı. Bir süre çevreyi gözetleyen kişi taksinin içine uzanarak cep telefonunu çaldı. O sırada yemek yiyen kişinin yanından geçerken selam veren hırsız hızlı adımlarla kayıplara karıştı.

- İstanbul