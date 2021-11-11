Son dakika haber... GÜNGÖREN'DE TARTIŞTIĞI EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE TARTIŞTIĞI EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Soner HASIRCIOĞLU - Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) - GÜNGÖREN'de aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan kavgada Ethem Küçükdal, Ramazan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Gençosman Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında yaşandı. Dumlupınar sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Ramazan Yılmaz ve Ethem Küçükdal isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, eve tekrar girmek istedi ancak ev arkadaşı kapıyı açmadı. Kapıda kalan Ramazan Yılmaz, eline aldığı taşı yaşadığı evin penceresine atarak ev arkadaşı Ethem Küçükdal'ı dışarı çağırdı. Duruma sinirlenen Ethem Küçükdal da dışarı çıkarak ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken Ethem Küçükdal kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay sonrası kaçan Ethem Küçükdal, bir süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.