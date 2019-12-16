GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI, System.String[]
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

Alev alev yanan daire

(AKTÜEL)

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

Sokaktan görüntü

Binadan görüntü


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
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