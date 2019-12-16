Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı, System.String[]
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın
Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
20:45 "Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de... - Son Dakika
20:43 YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
20:43 Fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
20:42 Köylü kadınlar kitap okuyor - Son Dakika
20:37 Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:48:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]