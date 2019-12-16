Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı, System.String[]
GÜNGÖREN'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güngören Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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