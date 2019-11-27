Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1) - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 5 YARALI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-Yaralılardan görüntü

-İtfaiye müdahalesi

-Detaylar


Güngören, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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