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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın 1'i ağır, 5 yaralı
6 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAGüngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:41 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Güngören'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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