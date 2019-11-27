Son Dakika Haberleri: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1) - Son Dakika

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1)

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1), System.String[]
GÜNGÖREN'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 11:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]