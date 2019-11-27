Son Dakika Haberleri: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1) - Son Dakika

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1)

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı (1), System.String[]

GÜNGÖREN'de 3 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
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