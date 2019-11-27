Son Dakika Haberleri: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı - Son Dakika

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı

6 saat önce

İstanbul Güngören'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Güngören'de iki katlı bir iş yerinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 02.40 sıralarında Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi Çinçinderesi Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Zemin katı kaporta atölyesi, ikinci katıda tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre yangının çıktığı esnada içeride bulunan kişiler kendilerini aşağıya attı. İhbarı alan polis ekipleri yangının olduğu yere sağlık ekiplerini sevk etti.

Yangında yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Bağcılar ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarında tekstil atölyesi büyük oranda hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Davut Has/İHA)

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı

İstanbul, Güngören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:44:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]