Güngören'de tekstil firmasının kasasını boşaltan hırsızlar kamerada - Son Dakika

GÜNGÖREN'de bir tekstil firmasının kasasında bulunan yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve Türk parasını çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Moldova ve Ukrayna vatandaşı olan şüphelilerle çalınan paranın bir bölümü, otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getiren sinyal kesici cihaz ve bir tabanca ele geçirildi.

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak işyerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin Euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü. Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis ekipleri 29 Ocak 2022 tarihinde Fatih 'te bir eve yaptıkları baskında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. ile Ukrayna uyruklu Maksym N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 Euro ile bir adet tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca evde kapı açmaya yarayan çok sayıda malzeme ile otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirlenen sinyal kesici bir cihaz bulundu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.