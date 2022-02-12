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Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

12.02.2022 15:39

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İSTANBUL - Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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