Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
İSTANBUL - Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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