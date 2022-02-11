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Son dakika haberleri! Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

11.02.2022 23:19
Son dakika haberleri! Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iş yeri yetkililerinden 4 kişinin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iş yeri yetkililerinden 4 kişinin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güngören'de bugün saat 13.30 sıralarında bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlike olmayacak şekilde rahatsızlandığı, yabancı uyruklu 4 işçinin ise yaşamını yitirdiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre iş yeri yetkililerinden 4 kişi, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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Güngören Sanayi Mahallesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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