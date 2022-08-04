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Yaşlı adamı traş eden berber Volkan Bozkurt : " Müşterimi traş ettim. Daha sonra selam verdi çıktı. O esnada araba çarptı. Durumu iyiydi. Koştuk kalırdık. Daha sonrasında hastaneye götürdüler yaşlı adamı" dedi. - İSTANBUL

Kaza, dün akşam saatlerinde Güngören Soğanlı caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı adam kuaförde tıraş olduktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Durumu gören civardaki vatandaşlar yaşlı adamın yanına koşarak kaldırdı. Kazadan ufak sıyrıklarla kurtulan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güngören'de yolun karşısında geçen yaşlı adama otomobil çarptı - Son Dakika

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