Güngören'de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Güngören'de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

09.03.2022 07:58

Güngören'de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı Uyuşturucuyu demir pimin içine sakladı, yine de polisten kaçamadı Güngören'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 6 kişi yakalanarak...

Güngören'de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

Uyuşturucuyu demir pimin içine sakladı, yine de polisten kaçamadı

İSTANBUL - Güngören'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuyu demir çubuk şeklindeki pimin içine saklayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Sanayi Mahallesindeki bir sokakta durumundan şüphelendikleri Ö.Y. ve F.A. isimli şahısları durdurup arama yaptı. Yapılan aramada Ö.Y.'nin üzerinde 8.5 gram, F.A.'nın üzerinde ise 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durdurulan iki kişi sayesinde uyuşturucu trafiği ortaya çıktı

Polis ekipleri sokakta durdurdukları şahıslara ait olduklarını düşündükleri bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın sürücü koltuğunda bulunan A.B. isimli şahıs araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan çalışmalarda aracın S.S. isimli bir kişi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kiralayan S.S. isimli şahsın bölgeye yakın bir yerdeki otelde olduğu tespit edildi.

Demir çubuk içinde uyuşturucu ele geçirildi

Otele baskın düzenleyen ekipler, aracı kiralayan S.S. isimli şahsı otel lobisinde başka kişilerle birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri S.S. isimli şüphelinin üzerindeki aramada demir çubuk şekilde pim buldu. Demir çubuğu inceleyen ekipler, içine saklanmış 27.5 gram ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Polis ekipleri S.S. ile birlikte gözaltına aldığı D.A. ve D.B. isimli şahsıların üzerinde demir pala, bıçak ve kesici aletler ele geçirdi. Şüpheli D.B.'nin ise yapılan sorgusunda şahısların 'Yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adli makamlarca arandığı ve 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Ö.Y. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, S.S., A.B. D.B. ve D.A. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Güngören'de Torbacı operasyonu: 6 gözaltı
Güngören'de Torbacı operasyonu: 6 gözaltı
Güngören'de Torbacı operasyonu: 6 gözaltı
Güngören'de Torbacı operasyonu: 6 gözaltı

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Uyuşturucu, Güngören, Gözaltı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 'Torbacı' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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