Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika

Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1)

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.

Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1), System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Güngören, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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