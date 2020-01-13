Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika

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Güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor (1)
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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