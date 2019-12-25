Güngören'de trafikte ateş eden magandaya 7 ay 15 gün hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de trafikte ateş eden magandaya 7 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Güngören'de trafikte ateş eden magandaya 7 ay 15 gün hapis

6 saat önce

Güngören'de D100 Karayolu'nda silahla ateş eden ve makas atarak araç kullanan sürücü Gürkan Köse hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Güngören'de trafikte ateş eden magandaya 7 ay 15 gün hapis, System.String[]

Güngören'de D100 Karayolu'nda silahla ateş eden ve makas atarak araç kullanan sürücü Gürkan Köse hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık Köse'nin 2 ayrı suçtan 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.


Güngören'de 6 Kasım 2018'de D100 Kuzey Yanyolu'nda aracı ile seyir halindeyken havaya ateş eden ve makas atan Gürkan Köse hakkında mahkeme kararını açıkladı.


Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Gürkan Köse hazır bulundu. Savunması sorulan sanık makas atarak ilerlediğini ve kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğini söyleyerek "Pişmanım beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.


Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan beraatine karar verdi. Sanığın 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 5 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme Köse'nin 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 6 Kasım 2018'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Gürkan Köse'nin D100 Karayolu'nda aracı ile seyir halindeyken sol ön camını açarak 3 el ateş ettiği ve sık sık şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü aktarılmıştı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Köse gözaltına alınmıştı. Sanık görüntülerde silah ile ateş eden kişinin de aracı kullananın da kendisi olduğunu söylemişti. Köse'ye Kara yolu Trafik Kanunun 46/2-g maddesince 'trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmekten' idari para cezası kesilmiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gürkan Köse bir süre sonra ise tahliye edilmişti. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede Köse'nin kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığını tehlikeye sokacak şekilde makas atarak aracını sürdüğü belirtilmişti. Köse'nin 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 8 yıla kadar kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Güngören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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