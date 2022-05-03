GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

03.05.2022 11:41

GÜNGÖREN'de, yoldaki hafif ticari aracın içindekiler ile sokak sakinleri arasında kavga çıktı.

GÜNGÖREN'de, yoldaki hafif ticari aracın içindekiler ile sokak sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada sokak sakinleri, araçtaki kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yoldan geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sokak sakini arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer sokak sakinlerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalıklaşan sokak sakinleri, hafif ticari araçtakilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı.

Tüm yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahalleliden dayak yiyen kişilerin "ağabey yeter vurmayın" dediği de duyuldu.

Kavganın ardından kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

YORUMLAR
500
Son dakika: Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada Son dakika: Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada Son dakika haberleri | Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberleri | Bayram gezmesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Tragger, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE TRAFİKTEKİ KAVGADA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement