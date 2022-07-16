Güngören'de unutulan valiz polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Güngören'de unutulan valiz polisi harekete geçirdi

16.07.2022 20:26
Güngören'de unutulan valiz polisi harekete geçirdi

İstanbul Güngören'de eczane önünde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul Güngören'de eczane önünde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi Sedef Sokağı'ndaki eczanenin önünde sahipsiz valiz olduğunu gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Ardından olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından valizin sahibi olduğu belirtilen bir kişi, eczanenin önüne geldi.

Valiz, yapılan incelemeden sonra sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de unutulan valiz polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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