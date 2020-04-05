Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

GÜNGÖREN'de bir iş yerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını alan polisin düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Güneştepe Mahallesi Bağlar Caddesindeki bir iş yerinde geçen pazar günü saat 19.20 sıralarında kalabalık bir grubun olduğu, içeriden silah sesleri geldiği ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen polis Recep B.(26), Agit C.(25), Umut A.(23).Abdülkadir S.(26) ve Turgut Ç.(33) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 13 mermi, 994,7 gram esrar, 4,48 gram kokain, 20,40 gram taş kokain, hassas terazi, 6 cep telefonu, 1350 dolar ve 5624 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Recep B.'nin 2 uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, yağma ve 2 dolandırıcılıktan, Agit C.'nin 3 uyuşturucu madde ticareti, 4 uyuşturucu madde kullanma, yaralama, 2 hırsızlık, cinsel taciz ve hakaretten, Umut A.'nın 2 uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma, 3 yaralama, 2 ruhsatsız silah bulundurma ve tehditten, Abdülkadir S.'nın uyuşturucu madde ticareti ve 3 uyuşturucu madde kullanmaktan, Turgut Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti, yaralama, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul