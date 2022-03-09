Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı

09.03.2022 09:47
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'de şüphe üzerine sokakta durdurulan 2 kişinin üzeri aranınca uyuşturucu alışverişi ortaya çıkarıldı.

GÜNGÖREN'de şüphe üzerine sokakta durdurulan 2 kişinin üzeri aranınca uyuşturucu alışverişi ortaya çıkarıldı. Sokaktaki araç ve otelde de sürdürülen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinde demir çubuk içine gizlenmiş 27.5 gram uyuşturucu da bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 05.20'de Sanayi Mahallesi'ndeki bir sokakta durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerden, Ö.Y.'nin üzerinden uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 8.5 gram uyuşturucu, F.A.'nın üzerinden 1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilere ait olabileceği düşünülen sokaktaki bir araç kontrol edildiğinde, direksiyon koltuğundaki A.B. polisi görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Çalışmaların devamında aracın kiralık olduğu, kiralayan S.S.'nin bölgede bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Sözkonusu otelin lobisinde S.S. üzerinde demir çubuk içerisine gizlenmiş 27.5 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yanındaki D.B.'nin üzerinden demir pala, bıçak ve kesici aletler ele geçirildi. Yapılan sorgulamada D.B.'nin,"Kasten Yaralama", "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından arandığı ve hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kiralık araçlarında yapılan aramada da 41 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler Ö.Y., F.A., S.S., A.B. ve D.B. emniyete getirilerek sorgulandı. Şüphelilerden Ö.Y. ve F.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, diğer şüpheliler S.S., A.B. ve D.B. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.


Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözlatına alındı - Son Dakika
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