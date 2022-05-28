Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı - Son Dakika
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Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı

28.05.2022 11:18

Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı UKOME çalışanı olduğunu söyleyen kişi : "Senin aracını bağlatacağım" İstanbul Güngören'de bir taksi sürücüsü, yabancı uyruklu müşteriyi alacağını söyleyerek bir vatandaşı aracına almak istemedi.

Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı

UKOME çalışanı olduğunu söyleyen kişi : "Senin aracını bağlatacağım"

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bir taksi sürücüsü, yabancı uyruklu müşteriyi alacağını söyleyerek bir vatandaşı aracına almak istemedi. UKOME'de çalıştığını dile getiren vatandaş, taksicinin aracını bağlatacağını söyledi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Merter Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre, bir vatandaş yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. O sırada yabancı uyruklu 2 kişi de taksiye binmek için el kaldırdı. Taksi sürücüsü yabancı uyruklu müşterileri tercih edince vatandaşla arasında tartışma yaşandı.

UKOME'de çalıştığını söyleyen vatandaş, "Adamlar orada, ben buradayım. Araban bağlanacak. Yabancıyı görünce beni almıyorsun" dedi. Bunun üzerine taksi sürücüsü, kendisine tepki gösteren vatandaşı aracına almak için ısrar etti. Tartışma üzerine taksiye binmeyen vatandaş yürüyerek uzaklaştı. O anlar bir genç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı
Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı
Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı
Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı

YORUMLAR
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Müşteri seçen taksici bu kez sert kayaya çarptı! Almadığı vatandaşın UKOME'de çalıştığını öğrenince binsin diye yalvardı Müşteri seçen taksici bu kez sert kayaya çarptı! Almadığı vatandaşın UKOME'de çalıştığını öğrenince binsin diye yalvardı
Kaynak: İHA

İstanbul, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de yabancı uyruklu müşteriyi tercih eden taksici ile UKOME çalışanı tartıştı - Son Dakika


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