Güngören'de yankesicilik anları kamerada

El çabukluğu ile bin 500 avroyu çalan yankesiciler yakalandı

İSTANBUL Güngören'de tekstil malzemesi almak için gelen bir kişi yankesicilerin hedefi oldu. Yankesicilik anları kameralara yansıyan 3 kişilik şebeke şahsın bin 500 avrosunu çalarken polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına aldın.

Edinilen bilgiye göre; Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde ticari amaçla tekstil malzemesi almak için gelen Mesut Yıldırım, konaklama yaptığı otel önünde yankesicilerin hedefi oldu. Taksi bekleyen Yıldırım'ın yanına gelen biri kadın 3 kişi para bozdurmak istediklerini, nerede yemek yiyebilecekleri şeklinde sorular sordu. Mağdur Yıldırım'ın etrafını saran 3 kişiden biri, daha sonra cüzdanından dolar çıkararak üzerinde bulunan tırtıklı damganın "sizin paralarınızda da var mı, geçerli mi, döviz bürosunda bozduruluyor mu" diye sormaya başladı. Israrlı sorular üzerine Yıldırım, çantasındaki dövizleri çıkartan şahıs paraların üzerine bakmak isterken, yankesiciler paraları eline alarak hızla bakmaya başladı. Yankesicilerden biri toplamda 4 bin 500 avro olan paralara bakıyormuş gibi yaparken diğer yankesiciler ise etrafı kolaçan ederek şahısla konuşarak oyalamaya çalıştı. Bir süre sonra şahıs paraları geri vererek olay yerinden ayrıldı.

Mağdur Mesut Yıldırım, şahsıların gitmesinin ardından paralarını sayarken bin 500 avrosunun eksik olduğunu fark ederek polise başvurdu.

Polis ekipleri yürüttükleri çalışmalarla olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılırken yaşanan yankesicilik anları kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde yankesicilerin şahsın etrafını sardıkları ve konuştukları görülüyor. Görüntülerde yankesicilerden birinin önce cebinden para çıkararak gösterdiği daha sonra ise şahsın paralarını kontrol ediyormuş gibi yaptığı görülüyor .