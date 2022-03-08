GÜNGÖREN'DE YAPIMI TAMAMLANAN HANIMELİ KONAĞI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'de tamamen kadınlara yönelik hizmet verecek olan Hanımeli Konağı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Güngören Belediyesi tarafından yapılan ve kadınların hizmetine sunulan Hanımeli Konağı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Kaymakam Zeyit Şener ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Konak, haftanın 7 günü 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BÜYÜK YEŞİL ALANA SAHİP

Açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar konağı gezerek içerideki alanları tek tek inceledi. Hanımeli Konağı'nda sadece kadın personelin çalışacağı belirtilirken içeride el sanatları atölyesi, spor salonları, sanat ve meslek atölyeleri, mutfak atölyeleri, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları gibi birçok alan yer alıyor. Ayrıca geniş yeşil alanı ile kadınların yürüyüş yapabileceği ve dinlenme alanı olarak kullanabileceği büyük bir yeşil alana da sahip.

ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK

Törende konuşma yapan belediye başkanı Demir, 'Dünya Kadınlar Günü'nde, Güngören'deki Hanımeli Konağımızın açılışı yapıyoruz. Sadece kadınlarımızı ait olan, sadece kadınlarımızın gelebileceği ve güvenlik görevlisinin bile kadınlardan oluştuğu tesisin bugün açılışını yaptık. İlçemize İstanbulumuza hayırlı olsun. Özellikle ev hanımlarımızın gündüz vakitlerinde sosyalleşeceği, sanatsal faaliyetler yapacağı, sportif faaliyetlerini gerçekleştireceği alanlara ihtiyaç var. Bu alanda önemli bir açığı kapatacak. 3bin metrekarelik bir bahçemiz var. Orada komşuları ile gelip piknik yapacaklar, yürüyüş yapacaklar. Hava kötü olduğunda kapalı spor salonu merkezinde salon yapacaklar. Sanat merkezlerimizden, resim atölyesinden yemek atölyesine kadar birçok alanda faaliyet gösterecek. Tesisin Güngören'de tüm kadınları hizmet etmesini hedefliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun dedi.