Güngören'de yavru kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı - Son Dakika
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Güngören'de yavru kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı

Güngören'de yavru kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı

03.06.2023 10:44

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yavru bir karga yola düştü. Esnaf yavru kargayı araçların altında kalmaktan kurtarmak için yardım etmeye çalıştı ancak diğer kargalar saldırmaya başladı. Yavru kargayı yol ortasından alarak güvenli bir alana bırakan esnafın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'de yola döşen yavru bir kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yavru bir karga yola düştü. Çevrede bulunan esnaf yavru kargayı araçların altında kalmaktan kurtarmak için yardım etmeye çalıştı. Yavru kargayı yol ortasından almaya çalışan kişiye, diğer kargalar saldırmaya başladı. Dakikalarca saldırıya uğrayan esnaf, yavru kargayı yoldan alarak güvenli bir alana bıraktı. Yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görgü tanığı Ozan As, "Karganın yavrusunu kurtardı o da yavrusu olduğu için can havliyle arkadaşa saldırdı. Aracın önünde karganın yavrusunu aldı kargalar tarafından saldırıya uğradı" dedi. Esnaf Asım Kara, "Bir arkadaş yavru kargayı trafonun üzerine attı sonra oradan yavru düştü. Yola geçti bir arkadaş onu kurtarmak istedi. Kargalar başladı saldırmaya. Karga karşı şeride geçti arkadaş halen kurtarmaya çalışıyordu. Yavruyu kenara çekti kargalar arkadaşa çöktü gagalamaya başladı adam koşmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Karga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de yavru kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de yavru kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı - Son Dakika
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