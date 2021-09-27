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Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti - Son Dakika

Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti

27.09.2021 09:17
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti, System.String[]

Güngören Belediyesinin düzenlediği 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti.

Güngören Belediyesinin düzenlediği 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti. Binlerce gencin doyasıya eğlendiği konsere katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Güngörenli gençlere yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Buralar bize yetmiyor. Daha büyüklerini daha geniş meydanlarda yapacağız" dedi.

Güngören Belediyesi, kültür-sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'u 'Yaza Veda Şenlikleri'nin kapanış programında Güngörenlilerle buluşturdu. Güngören Spor Kompleksi'nde düzenlenen konsere Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve binlerce genç akın etti. İstanbul'un çeşitli yerlerinden konseri dinlemeye gelen katılımcılar, hep birlikte ünlü sanatçıların sevilen şarkılarına eşlik etti. 3 bin kişilik spor kompleksi dolarken, içeriye giremeyenler ise alanın dışından şarkılara eşlik etti. Başkan Demir, doğum günü olan Burak Bulut'a sahnede doğum günü sürprizi yaptı. Konserin ardından Güngören Belediyesinin düzenlemiş olduğu 'Yaza Veda Şenlikleri' son buldu.

"Artık önlem alarak, sosyal faaliyetlerimize, hız vererek devam edeceğiz"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir konuşmasında, "Bugün yeni spor kompleksimizde ilk konserimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir akşam, çok güzel bir teveccüh var. Güngörenli gençlere yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Buralar bize yetmiyor. Daha büyüklerini daha geniş meydanlarda yapacağız. Pandemi bizi epey kısıtladı. Vatandaşlarımızla bir araya gelemedik. Ama artık önlemleri de alarak, konserler, kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetlerimize hız vererek devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla bir araya gelebileceğimiz bütün ihtimalleri değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti
Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti

Bünyamin Demir, İstanbul, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güngören'de 'Yaza Veda Şenlikleri'nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti - Son Dakika


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