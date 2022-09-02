GÜNGÖREN'DE KEDİNİN KÖPEĞE SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE KEDİNİN KÖPEĞE SALDIRISI KAMERADA

02.09.2022 09:56

GÜNGÖREN'de yeni doğum yapmış Karaca isimli kedi, cadde üzerinde sahibinin tasmasıyla gezdirdiği bir köpeğe saldırdı.

GÜNGÖREN'de yeni doğum yapmış Karaca isimli kedi, cadde üzerinde sahibinin tasmasıyla gezdirdiği bir köpeğe saldırdı. Haznedar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, esnafın bakımını üstlendiği yeni doğum yapan Karaca isimli kedi, sahibi tarafından gezdirilen bir köpeğe saldırdı. Kontrol edilmeye çalışılan kedi defalarca köpeği kovalayarak saldırmaya devam etti. Kedi bir esnaf tarafından dükkan içine sokularak uzaklaştırıldı.

Karaca isimli kediye 3 yıldır baktıklarını söyleyen Esnaf Mehmet Doru, "Daha önce de yavruları vardı, böyle bir saldırı hiç olmadı. Çok şaşırdık bu duruma. Biz de kediden korkmaya başladık. Kaplan gibi kedimiz var. Bir kedinin böyle saldırdığını ilk defa gördüm" dedi.

Öte yandan kedinin köpeğe saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin tasmasıyla gezdirdiği köpeğe kedinin saldırdığı görülüyor. Kaçan köpeği kovalayan kediyi birkaç kişinin kontrol etmekte zorlandığı dikkat çekiyor.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamerası)-Kedinin saldırı anları (Aktüel görüntü)-Kediden detaylar-Röportaj-Genel ve detay görüntü


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Kaynak: DHA

kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE KEDİNİN KÖPEĞE SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika

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