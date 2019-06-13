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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

6 saat önce

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın çevresinde ekipler, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:27 Kaynak: İHA
İstanbul, Güngören, 3. Sayfa
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