Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
6 saat önce
İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul Güngören
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Güngören Merkez
Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
(İHA)
Altın ve dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Ever Banega'nın menajeri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi!
Güngören'de otomobil tramvaya çarptı! Tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor