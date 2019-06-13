Son Dakika Haberleri: Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı
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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı

6 saat önce

İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina boşaltıldı, System.String[]
İstanbul Güngören'de yaşanan kayma neticesinde yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Güngören Merkez Mahallesi Bağcı Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, kaymanın olduğu tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
Merkez, İstanbul, Güngören, Güncel
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