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GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1)

6 saat önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAGüngören Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.

GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1), System.String[]

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
DHA, Güngören, Merkez, Güncel
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