GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1)
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Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAGüngören Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
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