Son Dakika Haberleri: Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
Son Dakika Güncel Haber

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

6 saat önce

Güngören'de 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi, System.String[]
Güngören'de 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Güngören Merkez Mahallesi Aydınlar Sokağı'ndaki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.
Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:17 Kaynak: AA
Aydınlar, Merkez, Güngören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu Altın ve dolar yükselişe geçti! İşte son durum Güngören'de otomobil tramvaya çarptı! Tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:40:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]