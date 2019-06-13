GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
6 saat önce
GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (Aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (Aktüel
)
(Tür: İstanbul
)
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