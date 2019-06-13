Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
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GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

6 saat önce

GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (Aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (Aktüel)
(Tür: İstanbul)
GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Güncel
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