Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
5 saat önce
Güngören'de 5 katlı bir binan yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle belediye ekiplerince tahliye edildi.
Güngören
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:49 Kaynak: AA
'de 5 katlı bir binan yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle belediye ekiplerince tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Güngören Merkez
Mahallesi Aydınlar
Sokak'taki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.
Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın, yanındaki binadan ayrıldığı görüldü.
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