Son Dakika Haberleri: Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
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Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)

3 saat önce

GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.

Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1), System.String[]
GÜNGÖREN  Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Merkez, Güncel
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