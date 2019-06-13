Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
3 saat önce
GÜNGÖREN Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN Merkez
Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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