GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

27.02.2022 11:28

GÜNGÖREN'de iddialara göre, yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada, tekme ve yumruklar kullanıldı.

GÜNGÖREN'de iddialara göre, yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada, tekme ve yumruklar kullanıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Güngören Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme üzerine çıkan tartışma alevlenerek büyüdü. Taraflar daha sonra birbirlerine tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan o anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
GÜNGÖREN'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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