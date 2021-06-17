GÜNGÖREN'DE YOL VERME TARTIŞMASINDA SOPALARLA SALDIRDILAR - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE YOL VERME TARTIŞMASINDA SOPALARLA SALDIRDILAR

Cemil ÖZDEMİR GÜNGÖREN'de trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. 2 kişi, tartıştıkları kişiye sopalarla saldırdı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde dün Bakırköy yönüne giden hafif ticari araç sürücüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, hafif ticari aracın sürücüsüne yumruk attı. Ardından da ikili, ellerine aldıkları sopalarla, sürücüye saldırdı. Diğer araç sürücüleri, tarafından sonlandırılan kavgada başından yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, hastaneye gitti.