Güngören'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Kaza Sonrası Savrulan Otomobil Çarptı
1 saat önce
İstanbul DHAGüngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı.
İstanbul
DHA Güngören
'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kaza sonrası savrulan otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Güngören'de meydana geldi. Çarpışan iki araçtan biri savrularak yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce ileriye düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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