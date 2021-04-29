ELİNİ UZATTI KADINI GERİ ÇEKTİ
Öte yandan yoldan geçen bir kişi, minibüsün kadına çarpacağını anlayarak elini uzatarak kadını geri çekti. Vatandaşın bu hareketi faciayı önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
KAZA ANI KAMERADAYaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, bir kadının çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada bir minibüsün geldiği, bir kişinin kadını eliyle geri çektiği, ardından minibüsün çarptığı kadının yere yığılması yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı - Son Dakika