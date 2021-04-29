Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı - Son Dakika

GÜNGÖREN'de çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı. Kazada ayağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, gelen minibüsü fark etmedi. Minibüsün çarpmasıyla kadın yere düşerken, kazayı görenler de kadının yardımına koştı. Minibüs kadının ayağının üzerinden geçerken, çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ELİNİ UZATTI KADINI GERİ ÇEKTİ

Öte yandan yoldan geçen bir kişi, minibüsün kadına çarpacağını anlayarak elini uzatarak kadını geri çekti. Vatandaşın bu hareketi faciayı önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADAYaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, bir kadının çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada bir minibüsün geldiği, bir kişinin kadını eliyle geri çektiği, ardından minibüsün çarptığı kadının yere yığılması yansıdı.

- İstanbul