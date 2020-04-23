GÜNGÖREN'DE YURTTA KARANTİNADA KALANLARIN 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

Güngören'de koronavirüs tedbirler kapsamında devlet yurdunda karantinada olan vatandaşlar, yurdun pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı okudu, 23 Nisan'ı kutladı.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılı kutlanıyor. Vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamalarını evlerinde gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları saat 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. Bu davete, Güngören'de yurtta karantinada bulunan vatandaşlar da sessiz kalmadı. Güngören'deki Kredi Yurtlkar Kurumu Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan vatandaşlar, saatler 21.00'i gösterdiğinde pencerelere çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Yurdun içinde görev yapan polis ve görevliler de İstiklal Marşı'na eşlik etti.